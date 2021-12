Officiel : L'AS Saint-Étienne et Claude Puel se séparent

Arrivé en 2019 sur le banc de l'ASSE, le technicien français avait été mis à pied après le début de saison catastrophique des Verts, derniers de Ligue 1, et une dernière déroute contre Rennes (0-5) en championnat.

Quelques jours après l'annonce de sa mise à pied et l'intérim de Julien Sablé sur le banc de Saint-Étienne, Claude Puel a été licencié de ses fonctions d'entraîneur ce mardi, comme le confirme un communiqué.

"L'AS Saint-Étienne et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. L'ASSE remercie Monsieur Claude Puel pour le travail accompli durant plus de deux ans à la tête du secteur sportif du club dans un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", précise le club du Forez.