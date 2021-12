Plusieurs mois d'absence pour Marvelous Nakamba (ex-Bruges)

Mauvaise nouvelle pour le zimbabwéen Marvelous Nakamba, qui devait disputer la CAN cet été.

L'ancien médian du Club de Bruges Marvelous Nakamba (27 ans) s'est blessé la semaine passée lors de la défaite d'Aston Villa contre Liverpool, et le verdict est tombé : le Zimbabwéen sera absent entre trois et quatre mois et manquera donc la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain. Un coup dur pour le joueur, et pour l'équipe de Steven Gerrard.