L'hommage de Jonathan David à sa maman

L'attaquant canadien a tenu à rendre hommage à sa maman, trop tôt disparue.

Dimitri Payet qui enfile un bonnet du Père Noël, Jonathan David (21 ans, 19 matchs et 12 buts en L1 cette saison) qui embrasse une rose et la pointe vers le ciel : la 19e journée de Ligue 1 a été riche en célébrations qui sortent de l’ordinaire mercredi. Si tout le monde aura compris celle du capitaine de l’Olympique de Marseille, en revanche celle de l’attaquant de Lille, auteur du but de la victoire à Bordeaux (3-2), nécessite une petite explication. Sortez vos mouchoirs…

En effet, le Canadien a tout simplement voulu rendre hommage à sa mère, prénommée Rose, qui est décédée d’un cancer, le 6 décembre 2019. A l’approche des fêtes de fin d’année, moment traditionnellement passé en famille, le buteur du LOSC a pensé fort à sa maman. Touchant…