Bientôt en fin de contrat avec le Bayern, Robert Lewandowski clôt le débat sur son avenir

L'attaquant polonais n'a pas voulu s'étendre sur son futur, alors qu'il est en fin de contrat dans un an avec les Bavarois.

A 33 ans, Robert Lewandowski fait encore très clairement partie des meilleurs joueurs au monde. Année après année, les rumeurs vont bon train quant à une potentielle envie d'aller voir ailleurs après avoir tout gagné avec le Bayern Munich. L'attaquant polonais a notamment été cité avec insistance du côté du Real Madrid les années précédantes.

Après son échec au Ballon d'Or, les rumeurs ont été relancées, d'autant plus que le Polonais est bientôt en fin de contrat avec le Bayern Munich (en juin 2023) et pourrait décider de s'offrir un dernier challenge dans un grand club européen. Mais tout cela n'est pas à l'ordre du jour.

"Mon avenir ? À mon âge, je pense pouvoir jouer au plus haut niveau pendant quelques années encore. La mentalité que j'ai est de continuer à avoir de bonnes années le plus longtemps possible. Dans ma vie, tout ce que j'ai fait a été ma décision. Je n'ai pas pensé à l'avenir, tout se passe bien et nous nous concentrons sur les objectifs de cette saison. Je suis habitué aux rumeurs. Je suis concentré sur mon parcours et sur le fait de bien faire sur le terrain. J'ai découvert il y a longtemps que je n'ai pas besoin de lire les journaux et que l'important est d'être heureux là où je suis. J'aime jouer et aller à l'entraînement. Dès que je me réveillerai et que je serai trop paresseux pour aller m'entraîner, je commencerai à réfléchir pour savoir si je dois continuer ou non."