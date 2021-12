Le Borussia Dortmund aurait posé un ultimatum à Erling Haaland

Erling Haland affolera la planète foot l'été prochain, mais le Borussia Dortmund espère pouvoir garder la main.

Erling Haaland est sous contrat jusqu'en 2024 au Borussia Dortmund, mais une clause libératoire potentielle à 75 millions d'euros est souvent évoquée dans la presse allemande. Le club espère toujours prolonger la pépite norvégienne, qui affole les plus grands clubs, et ainsi braquer la banque. Mais le Borussia aimerait être fixé au plus vite, selon Bild : Haaland aurait jusqu'à la fin du mois de février pour donner sa réponse à Dortmund concernant une éventuelle prolongation, qui compliquerait la tâche aux acheteurs potentiels l'été prochain.