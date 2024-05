Un ancien d'Anderlecht au coeur d'une lutte Juventus-Milan

Joshua Zirkzee devrait décrocher son transfert au top cet été. Auteur d'une superbe saison avec Bologne, il est au coeur d'un duel entre la Juventus et l'AC Milan.

Et dire qu'il y a un peu moins de deux ans, le RSC Anderlecht espérait faire signer Joshua Zirkzee (22 ans). Le Néerlandais restait sur une excellente saison en prêt en Jupiler Pro League, et n'avait pas d'avenir au Bayern Munich.

Mais après quelques discussions, Zirkzee optait finalement pour la Serie A et le FC Bologne, où il signait pour 8,5 millions d'euros. Et si les débuts sont délicats, la saison 2023-2024 est celle de l'explosion. L'élégant attaquant néerlandais en est en effet à 11 buts et 5 assists en championnat.

Joshua Zirkzee est pour beaucoup dans la saison trois étoiles de Bologne, qui est tout proche d'un ticket pour la Champions League. Les grands clubs, surtout en Serie A, n'ont pas manqué de prendre note. Selon Calciomercato, l'AC Milan prépare une offre d'environ 40 millions d'euros.

Mais la Gazzetta dello Sport révèle cette semaine qu'un autre club est sur le coup : la Juventus de Turin. Le club turinois serait prêt à damer le pion à Milan, qui cherche un remplaçant à Olivier Giroud, et souhaiterait associer Zirkzee à Vlahovic en pointe.

Reste un club caché dans l'ombre, et ce club, c'est... le Bayern Munich, club formateur de Joshua Zirkzee. Les Bavarois disposent en effet d'une option de rachat qui lui permettrait d'être prioritaire s'il décide de rapatrier son ancien attaquant !