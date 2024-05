La première défaite de Nicky Hayen, qui n'épargne pas son équipe et veut voir du changement

C'est assez fou de se dire que Nicky Hayen vient seulement de subir sa première défaite à la tête du Club de Bruges. Et le coach des Blauw & Zwart était très mécontent !

Jusqu'ici, les débuts de Nicky Hayen en tant qu'entraîneur du Club de Bruges se déroulaient comme dans un rêve. Cinq victoires et un nul en 6 matchs de Playoffs, et deux victoires en Conference League : le remplaçant de Ronny Deila n'avait pas encore connu la défaite.

Ce jeudi, Hayen a donc connu cette sensation pour la première fois à Florence, et il n'a pas aimé. "L'ambiance était lourde dans le vestiaire. Pour deux raisons : parce que nous n'avons pas su garder le 2-2, bien sûr - ça aurait été un résultat idéal avant le retour", commence Nicky Hayen dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Mais l'autre raison, c'est que le jeu n'était pas bon. Nous n'avons pas pu mettre en place notre jeu et les joueurs étaient donc très frustrés", continue-t-il. "L'adversaire a joué un rôle, bien sûr ; ils ont mis beaucoup d'intensité. Mais nous étions prévenus que leurs ailiers allaient tirer de loin. Ce premier but ne doit jamais être encaissé".

Même si le résultat (3-2) n'est pas catastrophique, Hayen espère donc voir un tout autre Bruges dans les jours à venir. "Nous étions trop statiques, trop peu dangereux... Nous voulons tout gagner, contre l'Antwerp et contre la Fiorentina : il faudra donc être meilleurs", prévient l'entraîneur des Blauw & Zwart.

Ce dimanche, Bruges va à l'Antwerp et a un gros coup à jouer au vu du duel entre l'Union et Anderlecht plus tard dans la journée. Il faudra ensuite se focaliser sur la demi-finale retour contre la Fiorentina...