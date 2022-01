Romelu Lukaku bientôt sanctionné par Thomas Tuchel ?

Le Diable Rouge a agacé son entraîneur en exprimant ses états d'âme dans une interview diffusée jeudi par Sky Sports.

Romelu Lukaku (28 ans, 13 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a irrité son entraîneur Thomas Tuchel. Et la prise de parole de l'attaquant de Chelsea pourrait ne pas rester sans conséquences. En effet, le technicien allemand envisagerait de sanctionner Big Rom en le laissant au repos à l'occasion du choc contre Liverpool ce dimanche (17h30) dans le cadre de la 21e journée de Premier League, selon The Guardian.

Le coach des Blues va-t-il se passer de Lukaku qui a retrouvé la forme avec deux buts marqués sur les deux dernières rencontres pour l'un des matchs les plus importants de la saison ? Ou optera-t-il pour une simple amende ? Ses dirigeants lui laissent le choix et le soutiendront dans tous les cas, selon le média britannique.