Prêté puis gravement blessé, un Zèbre ne reviendra pas tout de suite au Mambourg

Anthony Descotte n'avait pas été verni après son prêt à Utrecht, se blessant gravement et manquant une bonne partie de la saison. Son club croit toutefois en lui et le conserve une saison de plus.

Anthony Descotte (20 ans) se sent bien au FC Utrecht. Prêté par Charleroi en janvier 2023, l'attaquant international Espoirs avait prolongé son séjour d'une saison, mais s'est malheureusement lourdement blessé au genou en novembre dernier. Descotte n'a donc disputé que 6 matchs cette saison en Eredivisie. Mais le FC Utrecht est content de lui, et va donc le conserver une saison de plus. L'international U21 (4 caps) est prêté pour la saison 2024-2025, avec option d'achat pour le club néerlandais. Anthony Descotte a été formé au Sporting Charleroi et y a disputé 20 rencontres (une passe décisive). Natif de Gosselies, il est également passé par les centres de formation du RSC Anderlecht et du Standard, avant de signer pour de bon à Charleroi en 2019. Si sa progression a été ralentie par les blessures, Anthony Descotte peut compter sur au moins un fan parmi la presse belge. En effet, l'ailier du FC Utrecht avait reçu... 3 points lors du gala du dernier Soulier d'Or en tant que meilleur joueur belge à l'étranger. 📢 𝒜𝓃𝓉𝒽𝑜𝓃𝓎 𝒷𝓁𝒾𝒿𝒻𝓉 𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔! ❤️🤍



🗞️ 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗼𝘁𝘁𝗲 speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. — FC Utrecht (@fcutrecht) May 13, 2024