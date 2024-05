🎥 "Vous devez marquer un but par match !" : les conseils de champion de Romelu Lukaku aux jeunes d'Anderlecht

À l'occasion de l'anniversaire de Romelu Lukaku, Anderlecht a partagé une vidéo du buteur des Diables Rouges s'adressant à de jeunes joueurs du RSCA. Il leur a donné ses conseils de champion.

Romelu Lukaku a 31 ans ce lundi, et le RSC Anderlecht a naturellement rendu hommage à l'un des fleurons de son centre de formation. Pur Sportingman, Lukaku ne rate jamais une occasion de rendre visite aux jeunes de Neerpede et de leur donner des conseils.

Le RSCA a donc partagé une vidéo d'une rencontre entre Lukaku, accompagné de son frère Jordan, et les U12 du club. Et s'il les a encouragés, il les a également incités à être très exigeants avec eux-mêmes. "Si vous avez marqué peut-être 20 buts cette année, ce n'est pas assez. Moi je vous le dis", lance Romelu.

Here to inspire. Happy birthday, Rom. 💜 pic.twitter.com/UYSMpMI706 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 13, 2024

"Être attaquant en équipes de jeunes, c'est au minimum un but par match. Jusqu'à ce que vous arriviez en U18 et avec les RSCA Futures, c'est comme ça. Il faut se mettre des objectifs. Et champions, chaque année, champions, champions, champions", continue Lukaku, qui a rappelé aux jeunes que l'équipe A, ça pouvait être pour bientôt.

"À 16 ans, vous pouvez jouer en équipe première. Jordan et moi, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker : à 16-17 ans, on était là", souligne-t-il. "Vous allez recevoir une bonne formation dans ce club, pour être prêts et devenir pros. Mais tout dépend de vous. Le club vous donne toute la structure : l'école, les familles d'accueil, l'internat... Vous avez tout. Faites votre truc".

Un conseil qui ne tombera certainement pas dans l'oreille de sourds, puisqu'il vient d'un joueur qui a inscrit 41 buts en 98 matchs pour le RSC Anderlecht et est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.