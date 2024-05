De fonds d'investissement... en fonds d'investissement ? 777 Partners pourrait revendre le Standard et tous ses clubs au même acheteur

Le Standard va être vendu par 777 Partners, mais cela ne se fera pas en un claquement de doigts. Le club liégeois n'est en effet pas la seule propriété du fonds d'investissement américain, qui pourrait tout revendre au même acheteur.

Qui va bien vouloir reprendre le bourbier qu'est devenu le Standard ? On sait que 777 Partners va quitter le monde du football (lire ici), suite au véritable maelström de plaintes judiciaires à son encontre aux USA et au gouffre financier dans lequel se trouvent à la fois le club et ses propriétaires.

Mais ce n'est que le début d'un long processus et les supporters du Standard vont devoir prendre leur mal en patience, car 777 Partners va devoir trouver un acheteur. On sait qu'une vieille connaissance du club est à l'affût : Lucien D'Onofrio.

Bill Foley, homme d'affaires et milliardaire américain qui s'était déjà montré intéressé par le rachat du Sporting Charleroi à l'époque, s'est retiré des négociations, effrayé par la dette du Standard.

Et selon La Dernière Heure, il est possible que le Standard et les autres clubs propriétés de 777 Partners soient revendus ensemble. Des discussions existeraient entre 777 et un autre fonds d'investissement, qui rachèterait donc le Standard, le Genoa, le Hertha Berlin, le Red Star, Vasco de Gama et Melbourne.

Ce serait bien sûr mal vu par le public liégeois, qui appelle de ses voeux le retour d'un investisseur soit local, soit à visage plus "humain" que celui de 777 Partners qui n'a jamais vraiment eu d'ancrage à Liège ou de contact avec ses supporters...