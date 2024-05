Koki Machida bientôt sur le départ ? Il donne un indice sur son avenir !

Buteur décisif lors de la finale de la Coupe, Koki Machida nous a parlé de son avenir. Il aura de nombreuses offres, et un championnat l'intéresse moins que les autres.

Ce lundi soir, l'Union Saint-Gilloise se déplace au Club de Bruges et abat probablement sa dernière carte dans la course au titre. Koki Machida, buteur lors de la finale de la Coupe, espère que le trophée remporté la semaine passée peut servir de déclic.

"Nous étions un peu nerveux avant cela, et maintenant, nous serons plus forts. Je crois toujours au titre, et cette Coupe va amener de l'unité. Dès le lendemain de la victoire, nous nous sommes reconcentrés sur ce match à Bruges", nous explique le défenseur japonais. "Et désormais, même sans titre de champion, la saison sera vue comme positive".

Ce sera aussi, très probablement, la dernière saison de Koki Machida à l'Union. Tottenham, entre autres, s'intéresse à lui (lire ici). Et le Japonais lui-même a quelques idées concernant son avenir. Il sait en tout cas qu'un championnat l'intéresse moins.

Machida n'ira pas en Serie A

"La Serie A est l'un des meilleurs championnats du monde. Mais les joueurs japonais y ont peu joué. Il y a eu Keisuke Honda, maintenant Daichi Kamada. Ca ne marche pas très bien pour les Japonais", reconnaît l'Unioniste.

"Des clubs italiens s'intéressent aussi à moi, je le sais, mais à choisir, je préférerais la Bundesliga, qui réussit bien aux Japonais", continue Koki Machida. "Je ne sais pas vraiment pourquoi la Serie A ne nous convient pas. Trop tactique, trop défensive, peut-être".

Sauf grosse surprise, ce n'est donc pas vers l'Italie que se dirigera le héros de la finale de Croky Cup. Et au vu des transferts de l'Union vers la Premier League ou vers la Bundesliga (Boniface au Bayer Leverkusen, par exemple), son souhait de jouer en Allemagne ou en Angleterre pourrait bien être exaucé cet été.