Après une belle saison, un joueur quitte l'Union Saint-Gilloise pour de bon

Viktor Boone (26 ans) quitte l'Union Saint-Gilloise à titre définitif pour le Lierse-Kempenzonen, où il était prêté cette saison. L'USG a annoncé son départ via ses canaux officiels. Boone arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain à l'Union, et rejoint donc gratuitement le Lierse.

Boone avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en provenance de Deinze, en juillet 2022. La saison passée, il a à peine joué pour l'USG, ne disputant qu'une mi-temps contre le KV Malines en championnat, et un match contre Cappellen en Coupe.

Cette saison, le défenseur central a donc été prêté au Lierse-Kempenzonen en septembre. Il s'y est rapidement imposé, ne manquant qu'un match pour suspension et portant même le brassard de capitaine lors de la dernière rencontre de championnat, contre Zulte Waregem.

Après ses 27 matchs dont 25 (et 3 buts) en Challenger Pro League, Boone va donc rester chez les Pallieters pour de bon.

