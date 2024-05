L'Antwerp va changer son fusil d'épaule : voici à quoi il faut s'attendre pour le mercato estival

L'Antwerp a connu son succès en partie grâce aux investissements de Paul Gheysens. Compte tenu des circonstances actuelles, il faudra s'adapter aux moyens disponibles : Sven Jaecques aura une tâche difficile cet été.

Tant que Marc Overmars est suspendu, Jaecques devra prendre en charge la majorité de ses tâches. Le directeur général a déjà assuré cette fonction avec succès par le passé, mais il devra désormais travailler avec un budget différent de celui du Néerlandais. De plus, il devra également réduire les coûts.

Les charges salariales ont augmenté de 20 millions en un an

En effet, l'Antwerp vivait un peu au-dessus de ses moyens. Les transferts de grands noms s'accompagnent de salaires élevés. Actuellement, le Great Old est le deuxième plus gros payeur de Jupiler Pro League. À bonne distance du Club Brugge, qui verse 92 millions d'euros de salaires, l'Antwerp affiche cependant toujours des charges salariales de plus de 58 millions d'euros.

En un an, 20 millions se sont ajoutés à cette somme. C'est énorme. Il va falloir réduire ces charges salariales et les joueurs qui vont partir devront également rapporter une belle somme. La vente de Butez, Yusuf, Ekkelenkamp, Balikwisha et surtout Ilenikhena devra permettre d'effacer toutes les dettes d'un seul coup.

L'Antwerp est encore sous supervision mensuelle de la commission des licences. Leurs plans budgétaires pour la saison prochaine tenaient également compte du football européen... Ce qui s'annonce extrêmement compliqué à aller chercher.

De jeunes talents et un entraîneur qui sait les développer

Ainsi, Jaecques devra créer son propre budget de transferts en vendant ces jeunes joueurs. Et faire des achats malins. Toby Alderweireld sera entouré de jeunes talents la saison prochaine. C'est pourquoi il serait également positif de pouvoir conserver Vincent Janssen. Deux voix percutantes dans le vestiaire valent mieux qu'une seule.

Des investissements seront réalisés dans de jeunes talents qui pourront apporter une plus-value. Les profits des transferts comme ceux d'Ekkelenkamp et Janssen sont limités si vous prévoyez de les revendre. Pour un joueur comme Ilenikhena, vous pouvez prendre un risque. Ils savaient qu'ils allaient en tirer un gros bénéfice.

Cela affecte également le choix de l'entraîneur. Ils cherchent quelqu'un qui donne leur chance aux jeunes et qui sait travailler avec des grands espoirs. Jaecques devra également s'impliquer dans ce domaine. Mais nous pensons qu'Overmars donnera certainement quelques indications, d'une manière ou d'une autre...