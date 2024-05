L'homme qui retapait Adrien Trebel sur la "piste de ski" et interdisait à Lukaku de jurer : Anderlecht a dit adieu à une légende

Dimanche, Hubert Lemaire a été porté en triomphe par les joueurs d'Anderlecht à l'issue de la victoire contre Genk. Il faut dire que c'était un peu plus qu'un simple préparateur physique.

L'un des rares survivants de 'l'ancien régime" : ce qualificatif en dit déjà beaucoup sur l'importance d'Hubert Lemaire à Anderlecht depuis plus de 20 ans. Le préparateur physique a survécu aux années tumultueuses après la prise de contrôle par Marc Coucke. Et c'est finalement assez logique, tant il était chéri par tous ceux qui travaillaient avec lui.

Aimé de tous

En 22 ans à Neerpede, Lemaire est devenu une personne de confiance. Jamais sous les feux des projecteurs, mais tellement important dans l'ombre. Il était l'entraîneur physique de l'équipe réserve, le dernier obstacle avant l'équipe première. Mais Lemaire était plus qu'un entraîneur physique pour les jeunes.

Dimanche, Killian Sardella, Zeno Debast, Yari Verschaeren, Theo Leoni, Francis Amuzu et Mario Stroeykens se sont précipités vers lui après la victoire. Lemaire était l'homme avec qui ils pouvaient partager leurs soucis, même (et surtout) extérieurs au football. Loin de l'agitation régnant sur le terrain, Anouar Ait El Hadj et Bilal El Khannouss lui ont également remis leur maillot, témoignant d'un respect certain.

L'homme de 64 ans a en effet largement dépassé ses fonctions de base, il est vite devenu un éducateur. Il tiquait quand il entendait l'un de ses protégés jurer grossièrement. Aujourd'hui encore, vous entendrez Zeno Debast ou Romelu Lukaku crier 'purée'.

Monter une colline avec Trebel pendant des heures

Car oui, lorsque Anderlecht a annoncé son départ à la retraite sur les réseaux sociaux, Big Rom a été l'un des premiers à réagir avec des cœurs mauves et un émoji attristé. Ont suivi rapidement : Alexis Saelemaekers, Nicolas Frutos, Sacha Kljestan, Fernando Canesin, Silvio Proto, Dodi Lukebakio, Charly Musonda, Jérémy Doku, Daan Foulon, Hannes Delcroix, Andy Kawaya...ils sont trop nombreux pour être tous cités.

Son "Tic, tic, tic, tac, tac, tac" résonnera à jamais dans les oreilles des jeunes joueurs lorsqu'ils commenceront un échauffement. Bientôt, un livre rempli d'anecdotes sortira. Il racontera notamment comment il a emmené Adrien Trebel sur la 'piste de ski' à Neerpede pour qu'il monte la colline des dizaines de fois afin d'être en forme.

Ou comment il a poussé Albert Sambi Lokonga quand ce dernier accusait un retard physique. L'homme était hautement estimé par presque tous les entraîneurs de l'équipe A d'Anderlecht. Seul René Weiler avait parfois des discussions avec lui. Hubert Lemaire a beau être resté dans l'ombre pendant 22 ans, il représente ces fourmis ouvrières dont le travail est vital au sein du club. Quitte à ce que les supporters ne le découvrent vraiement qu'à son départ.