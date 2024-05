L'Union contrainte au nul dans un match de fou face à Bruges, trois champions sont encore possibles !

L'Union Saint-Gilloise a été tenue en échec ce lundi soir par le Club de Bruges (2-2). Les Bruxellois devaient gagner...mais surtout ne pas perdre ! Ils gardent leurs chances de titre de champion de Belgique.

L'Union se rendait sur le terrain du Club de Bruges ce lundi. Les Bruxellois, qui viennent de remporter la Coupe de Belgique, devaient à tout prix gagner pour espérer encore croire au titre. En effet, Anderlecht a repris la tête suite à sa victoire face à Genk.

En cas de défaite contre Bruges, éliminé récemment en demi-finales de la Conference League, les Unionistes seraient à 6 points des Blauw en Zwart à deux journées de la fin des Play-offs.

Une première mi-temps équilibrée

Le premier acte de cette rencontre est assez plaisant, avec un bon rythme. Les deux équipes s'échangent les offensives et sont bien en place.

Néanmoins, pas (encore) de grosses occasions à noter. Amoura tente par deux fois de surprendre Mignolet mais l'Algérien n'est pas assez précis.

Mis souvent en difficulté par le pressing unioniste, parvient à se rapprocher du but de Moris. Lancé par Vanaken, Igor Thiago ne parvient pas à conclure (18e). La défense de l'Union, surtout Brugess, doit plusieurs fois se jeter pour contre les frappes adverses. Mignolet doit ensuite se coucher sur une frappe de Puertas (33e).

Bruges pousse devant le but de l'Union

La phase la plus chaude dans ces 45 premières minutes sera finalement des oeuvres de Club de Bruges. Ordonez passe tout près de reprendre un corner à bout portant de Moris. Dans la foulée, Vanaken reprend de la tête un centre de Thiago, ça passe juste à côté (42e).

Les Blauw en Zwart poussent et tentent de prendre l'avantage. Onyedika décoche une frappe à ras de terre, qui passe juste à côté du but (45e+3).

L'Union ouvre le score sur un bijou de Teklab !

La seconde mi-temps démarre sur un rythme totalement fou. Puertas se retrouve face à Mignolet mais tire dans le filet extérieur (47e). Sur l'action d'après, Skov Olsen - qui vient de monter au jeu - reprend un centre de Vanaken et touche le poteau. Vanaken était hors-jeu.

L'Union répond avec un but venu d'ailleurs. Teklab, trouvé sur le côté gauche, décoche une frappe terrible légèrement déviée qui va se loger dans la lucarne de Mignolet (0-1, 48e).

Le Club de Bruges et Skov Olsen répondent directement

Bruges vient de se prendre un sacré coup sur la tête. Les hommes de Nicky Hayen tentent de répondre directement...et y parviennent.

Sur un excellent mouvement, la défense de l'Union est désequilibrée. Jutgla trouve Skov Olsen, à la limite du hors-jeu. Le Danois ne se loupe pas et égalise (1-1, 58e).

Andreas Skov Olsen fait exploser le Jan Breydel

La rencontre s'emballe alors, les deux équipes voulant absolument gagner ce match de la plus haute importance.

L'Union semble de plus en plus débordée et ne parvient plus à résister à la pression folle mise par Bruges. Skov Olsen passe tout près d'égaliser mais frappe sur le poteau (68e).

L'ailier dans une forme étincelante ce lundi et est totalement intenable. Après une percée de De Cuyper, il récupère le ballon dans le rectangle et crucifie Moris (2-1, 72e). Le stade Jan Breydel explose.

La rencontre est totalement débridée. L'Union et Alexander Blessin doivent totalement imploser mentalement. Les Bruxellois bénéficient d'une immense occasion de revenir au score. Nilsson frappe sur le poteau, Teklab suit mais Odoi a un retour salvateur devant la ligne (74e).

L'Union revient au score et peut encore y croire !

L'Union lance ses dernières forces dans la bataille. Sadiki, Eckert Ayensa et Lapoussin. Les Unionistes font preuve d'énormemént de force mentale et réussissent à revenir à 2-2. C'est Machida, encore lui après son but en finale de la Coupe de Belgique, qui s'élève plus haut que tout le monde sur un corner et trompe Mignolet (2-2, 85e).

Les plus belles occasions dans cette fin de match sont pour l'Union. Amoura se présente face à Mignolet et a l'occasion de peut-être gagner le match...mais se loupe face à Mignolet. Puertas force le gardien de Bruges à un très bel arrêt, et Mac Allister voit sa tête passer juste à côté. Dans des arrêts de jeu longs de 7 minutes, Bruges pense tuer tout suspens mais Moris sauve devant Skov Olsen.

Le score ne bougera finalement plus. Bruges est désormais co-leader avec Anderlecht. L'Union est à 3 points. Il reste deux journées, et le titre se jouera très probablement entre les Blauw en Zwart et les Mauves...qui se rencontrent ce week-end ! En fonction de ce résultat, l'Union peut encore croire à un sacre.