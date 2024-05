Incroyable : un joueur aurait envoyé... son frère jumeau après avoir signé dans son club !

C'est une histoire digne du Gorafi. Le Dinamo Bucarest aurait des raisons de croire que l'un de ses joueurs, Edgar Ié (30 ans), ne serait en réalité pas qui il prétend être. Arrivé en février 2024 en Roumanie, Ié aurait en réalité envoyé à sa place... son frère jumeau, Edelino.

Edgar Ié a été formé au FC Barcelone et est passé durant sa carrière par le LOSC, Trabzonspor ou encore Feyenoord. Il y a connu le succès par moments, disputant 51 matchs en Ligue 1 et décrochant même une cap en sélection du Portugal avant d'opter pour la Guinée-Bissau.

There's no official confirmation, but this could be a fabulous story.

Dinamo Bucharest sources claim Edgar Ie (ex. Barcelona, Lille, Trabzonspor, Basaksehir, Feyenoord) sent his twin brother Edelino to play for the Romanian club. There is no official reaction as of now. pic.twitter.com/IPvS017zgd