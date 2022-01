Kylian Mbappé prend la défense d'une enfant malade insultée sur les réseaux sociaux

La petite Camille, 8 ans, a adressé un message à Kylian Mbappé via les réseaux sociaux. Grande fan du joueur, Camille souffre d'une maladie rare et s'est exprimée via l'association Un sourire pour Camille. De nombreuses réponses insultantes s'en sont suivies.

Kylian Mbappé est souvent critiqué pour sa personnalité forte dans laquelle certains voient de l'arrogance, mais le champion du monde 2018 a surtout prouvé cette semaine avoir du coeur : suite aux nombreux messages insultants reçus par la petite Camille en réponse à son message de bonne année au joueur parisien, Mbappé lui-même a répondu. Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille .Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu", lance Kylian Mbappé via Twitter. C'est via ce réseau que Camille, victime d'une maladie rare, s'était exprimée, souhaitant une bonne année à Mbappé et lui demandant de rester au PSG plus longtemps (l'attaquant est en fin de contrat en juin prochain. Un torrent d'insultes provenant notamment de supporters souhaitant la venue de Kylian Mbappé dans leur club s'en était suivi ... Message de Camille, petite guerrière de l'association Un sourire pour Camille, à @KMbappe 😍

"Stp reste au @PSG_inside et continue de nous faire rêver encore longtemps...On t'aime"

❤💙#TeamPSG #ProlongationMbappé #OLPSG @FondationPSG @yannguerin021 @CanalSupporters @MookieBarbu pic.twitter.com/tnIJVIya1b — Association Un Sourire Pour Camille (@1SourireCamille) January 9, 2022 Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️🙏🏽.

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊🏽



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022