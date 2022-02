Charleroi assure contre Seraing et s'incruste dans le top 4

Un but en première période, un autre en seconde et trois points de plus: le Sporting de Charleroi ne s'est pas loupé et grimpe grimpe provisoirement à la quatrième place. Le RFC Seraing, pénalisé par l'exclusion rapide de Benjamin Boulenger, reste mal embarqué dans le bas de tableau.

Charleroi et Seraing avaient retrouvéla confiance avant de se croiser, les deux équipes espéraient continuer sur cette voie en s'imposant ce soir. Avec des équipes similaires à celles alignées la semaine dernière. 🥰 Le retour des meilleurs et quelques nouvelles têtes 🔥#RCSC #CHASER #JPL pic.twitter.com/QlD4EFXc62 — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) February 4, 2022 Un seul changement dans le onze d'Edward Still, qui récupérait son capitaine Marco Ilaimaharitra, mais qui avait décidé de laisser Ali Gholizadeh et sa nouvelle recrue Youssouph Badji sur le banc. Un changement également du côté du RFC Seraing: Benjamin Boulenger était chargé de suppléer Molla Wagué blessé. Le but de Van Cleemput , l'exclusion de Boulenger Dès le coup d'envoi, le Sporting de Charleroi met le pied sur le ballon, mais c'est Seraing qui se crée les premières occasions de la partie. La frappe de Youssef Maziz n'est pas cadrée, au contraire de la tentative de Georges Mikautadze. Mais Bingourou Kamara et repousse la tentative. Dans le dur, les Carolos vont pourtant frapper sur leur première occasion. Grâce à une merveille de transversale d'Anass Zaroury. Le jeune ailier, unique buteur à Saint-Trond vendredi dernier, se transforme en passeur: il trouve Jules Van Cleemput, qui ne tremble pas face à Guillaume Dietsch. Le Sporting prend les commandes. Un but en forme de coup sur la tête pour les Métallos... qui vont rapidement en prendre un second. Déjà averti, Benjamin Boulenger commet une faute inutile sur Vakoun Bayo et se fait exclure. Déjà mené, le RFC Seraing se retrouve en infériorité numérique alors qu'il reste encore une heure de jeu. C'est le dernier fait marquant du premier acte, Charleroi rentre aux vestiaires avec l'avantage. 🔴⚫️ [HT] 1-0 : Fin de la première période. Nos Métallos sont menés d'un but à la pause et évoluent en infériorité numérique depuis l'exclusion de Boulenger.#CHASER pic.twitter.com/evDHKZ1qP2 — RFC Seraing (@RfcSeraing167) February 4, 2022 Au retour des vestiaires, Charleroi tente de se mettre à l'abri le plus vite possible. Mais les occasions franches tardent à se dessiner pour les Zèbres. C'est même Georges Mikautadze qui déclenche le premier tir cadré de la seconde période. Son centre tir est bien négocié par Bingourou Kamara qui repousse le ballon d'une jolie claquette. Le but du break tombera finalement à dix minutes du terme. Parfaitement servi par Gholizadeh, Daan Heymans enterre le sort de la rencontre d'un plat du pied parfait. Le Sporting de Charleroi n'a pas été étincelant, mais enchaîne une seconde victoire consécutive et met la pression sur le Sporting d'Anderlecht en s'emparant de la quatrième place. Seraing reste avant-dernier et va croiser les doigts pour que la concurrence ne prenne pas ses distances durant le week-end.