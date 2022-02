Situation et calendrier délicats pour Seraing: "Se remobiliser au plus vite"

Vaincus à Charleroi, malgré un bon début de match, les Métallos ont déjà la tête tournée vers les prochains défis... qui seront de taille.

Seraing a concédé sa 17e défaite de la saison, vendredi soir, à Charleroi. Et la situation des Métallos est de plus en plus délicate dans le bas de tableau. Avant-derniers de Pro League avec deux points de retard sur Zulte Waregem et quatre sur Eupen, qui doivent encore jouer ce dimanche, les Métallos n'ont désormais plus le droit à l'erreur.

Et ils en étaient conscients à l'issue du match au Mambourg. "Il faut retenir les bonnes choses de ce match à Charleroi, passer à autre chose et très vite se remobiliser pour préparer le prochain match", insiste Youssef Maziz. Un prochain match qui s'annonce compliqué: c'est l'Antwerp qui se déplacera au Pairay, le week-end prochain. "Ce ne sera pas évident, mais à onze contre onze, tout est possible", estime l'ailier de Seraing.

Au-delà de la réception du Great Old vendredi prochain, c'est un mois compliqué qui attend les Sérésiens: la Gantoise, Zulte Waregem et le Club de Bruges sont également à l'agenda des quatre prochaines semaines des hommes de Jean-Louis Garcia .