Standing ovation pour Jules Van Cleemput: "Ça fait plaisir"

Il avait manqué quelques matchs en fin d'année 2021, mais il est revenu aussi fort qu'avant sa blessure: Jules Van Cleemput livre un excellent début d'année et il a été à nouveau précieux, vendredi soir, contre Seraing. Avec un but en prime...

Le Sporting de Charleroi a pourtant souffert pour se défaire du RFC Seraing, vendredi soir. "C'était très difficile", reconnaît Jules Van Cleemput au micro de RCS TV. "Même à onze contre dix, mais on a fait le boulot. On a très bien joué, on est resté en bloc et bien organisé. On a fait ce qu'il y avait à faire", estime-t-il.

Salué par les supporters: "Ça fait du bien"

Et si Charleroi a pu émerger, c'est entre autres grâce au deuxième but de la saison de l'ancien Malinois. "Mon match? J'ai fait ce que le coach m'a demandé: essayer de garder tout fermer derrière et sortir quand c'est possible et c'est grâce à mes équipiers qui me mettent de bonnes balles, comme l'a fait Anass (Zaroury), que je peux parfois marquer des buts."

Au-delà de ça, Jules Van Cleemput confirme qu'il est devenu l'un des hommes forts du Sporting de Charleroi cette saison et le public lui a d'ailleurs rendu hommage quand il a quitté la pelouse. "Cette standing ovation, ça fait énormément plaisir. D'autant plus avec ce que j'ai vécu l'année passée, qui n'avait pas été facile", savoure-t-il.