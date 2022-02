Le coach de Seraing "un peu en colère": "Dans notre situation, on ne peut pas se le permettre"

Deux cartes jaunes "évitables" en quelques minutes: l'exclusion de Benjamin Boulenger a précipité la chute du RFC Seraing au Mambourg, vendredi soir.

C'est en tout cas l'avis de Youssef Maziz et de son coach. "Ce carton rouge vient un peu casser notre dynamique, avant ça, pendant 25 minutes, et même après leur but on avait la partie en mains", estime l'ailier des Métallos au micro d'Eleven Sports.

"On s'est tiré une balle dans le pied"

"Il y avait eu un début de match très abouti, lors duquel on se crée quelques situations, mais on n'arrive pas à marquer et Charleroi ouvre le score sur sa première entrée dans notre surface. C'est déjà dur à encaisser, mais c'est la carte rouge le tournant du match", estime de son côté, Jean-Louis Garcia.

Une exclusion évitable. "Je suis un peu en colère parce que, dans notre situation, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreurs. La première faute ne doit jamais avoir lieu, ça se passe à 40 mètres du but et on doit se maîtriser dans ces moments-là. Et la deuxième faute, c'est un ballon qui arrive dans les bras de notre gardien. On s'est tiré une balle dans le pied", regrette le coach des Métallos.