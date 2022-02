🎥 Le premier but de Daan Heymans avec Charleroi

Comme Vakoun Bayo, Daan Heymans a rapidement trouvé le chemin des filets avec le Sporting de Charleroi.

L'attaquant prêté par Gand avait inscrit son premier but carolo lors de son deuxième match avec les Zèbres, le milieu offensif arrivé en provenance de Venise cet hiver a fait aussi bien. Idéalement servi par Ali Gholizadeh, Daan Heymans a mis fin à tout suspense contre Seraing, vendredi soir.

Premier but carolo, deuxième but de la saison

Son aventure carolo démarre parfaitement: "La semaine dernière, j'étais déjà satisfait de ma première montée au jeu, cette fois, je marque pour ma première devant mon nouveau public... Je pense que c'est la meilleure manière de m'intégrer dans ce nouveau club et ça fait évidemment plaisir", s'est-il réjoui au micro d'Eleven Sports, vendredi soir.

C'est le deuxième but de la saison pour Daan Heymans qui avait trouvé l'ouverture avec Venise en Coupe d'Italie en début de saison. Et son neuvième but en Pro League: la saison dernière, il avait trouvé le chemin des filets à huit reprises avec Waasland-Beveren en championnat.