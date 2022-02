"Philippe Clément sur le banc de Monaco, c'est une décision trop hâtive"

Le Belge n'est arrivé que depuis quelques semaines sur le Rocher, et il n'obtient pas l'adhésion d'une haute figure monégasque.

Philippe Clément est arrivé début janvier à Monaco en remplacement de Nico Kovac. L'ancien coach de Bruges a connu des fortunes diverses sur le Rocher, avec deux victoires, un nul et une défaite en quatre matchs. Une arrivée qui n'a pas totalement convaincu... le prince Albert II de Monaco, comme ce dernier l'a déclaré aux antennes d'Europe 1.

"Je pense que cela a été une décision un petit peu trop hâtive. Normalement, on fait le bilan à la fin de la saison et non pas au milieu. J'aurais sûrement laissé Niko Kovac encore quelque mois et sans doute jusqu'à la fin de la saison."

Monaco, actuel 8e du championnat, joue contre Lyon ce samedi soir (21h).