Mis de côté sous Kompany, un jeune talent quitte le Bayern pour la Premier League

Mathys Tel a passé deux saisons compliquées au Bayern Munich. Peu utilisé, souvent cantonné à un rôle secondaire, l’attaquant français de 20 ans n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Le manque de temps de jeu a fini par le pousser vers la sortie.

En janvier, il est prêté par son club à Tottenham pour la deuxième partie de la saison. Il y dispute 20 matchs, marque 3 buts et délivre une passe décisive. Il a fait partie du groupe qui a remporté l’Europa League en finale contre Manchester United.

Ses performances, sans être spectaculaires, sont jugées prometteuses. Les dirigeants des Spurs décident de le recruter définitivement.

We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️