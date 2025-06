Zulte Waregem va encaisser gros : un accord à 7,5 millions est conclu

Zulte Waregem et Strasbourg ont trouvé un terrain d'entente. Après une première offre supérieure à cinq millions d'euros, le transfert de Pape Demba Diop devrait finalement atteindre 7,5 millions, bonus inclus.

Pape Demba Diop est arrivé en septembre 2022 à Zulte Waregem en provenance de Diambars FC. Lors de sa première saison, il n’a joué qu’un seul match en première division et faisait surtout partie de l’équipe des espoirs.

Il a eu un peu plus d’opportunités lors de sa deuxième saison, mais c’est véritablement cette année qu’il s’est révélé. Le milieu sénégalais de 21 ans, vainqueur de la CAN U20 (dont il a fini meilleur buteur), s’est imposé comme un élément clé.

Six millions d’euros et des bonus ?

Avec six buts et six passes décisives en 28 matchs de championnat, il a été l’un des grands artisans de la lutte pour le titre menée par Zulte Waregem. Des performances qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers. Le montant de son transfert pourrait atteindre six millions d’euros.

Avec les précautions de rigueur concernant la qualité des données de Wyscout, la recrue de Strasbourg Pape Demba Diop (milieu, 21 ans) apparaît comme un sacré talent. Pas une surprise : il s'était révélé lors de la CAN U20 2023 avec le Sénégal (vainqueur + meilleur buteur). pic.twitter.com/3h4dKFL2du — Pierre-Alexandre Conte (@PA_Conte) June 14, 2025

Zulte Waregem a désormais trouvé un accord avec Strasbourg. Le transfert porterait sur un montant d’environ six millions d’euros, pouvant grimper jusqu’à 7,5 millions avec les bonus.

Zulte était en position de force, puisque le jeune Sénégalais était encore lié au club pour trois saisons. Malgré cela, le club reconnaît sa belle progression et accepte de le laisser partir.