🎥 Vers un quadruplé historique ? Le PSG remporte le premier choc européen de la Coupe du Monde des clubs

Apr√®s le Bayern Munich plus t√īt dans la journ√©e, c'√©tait ce soir au PSG de faire son entr√©e dans la Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens n'ont pas trembl√© face √† l'Atletico Madrid.

Après le match nul entre l'Inter Miami contre Al Ahly et la démonstration 10-0 du Bayern contre les amateurs venus d'Auckland, la Coupe du Monde des clubs nous offrait ce soir le premier choc 100% européen du tournoi, un duel entre le PSG et l'Atletico Madrid.

Deux semaines après avoir fait voler en éclats l'une des meilleures défenses du continent en finale de La Ligue des Champions, le PSG avait une nouvelle forteresse à déverrouiller.

Pas rassasiés avec la consécration en C1, les Franciliens ont directement pris le début du match à leur compte et ont ouvert le score après moins de 20 minutes grâce à une frappe de Fabian Ruiz à l'entrée de la surface.

Une mécanique bien huilée

Les troupes de Luis Enrique ont même doublé la mise via Vitinha juste avant la pause. Dos au mur, l'Atletico (avec Axel Witsel sur le banc pendant les 90 minutes) a cru revenir grâce à Julian Alvarez, mais le but de l'Argentin a été annulé pour une faute préalable.

Le PSG n'a pas douté, profitant même de l'exclusion de Clément Lenglet pour planter le 3-0 par Senny Mayulu...et même le 4-0 via Kang-in Lee en fin de match. Une bonne entrée en matière dans ce groupe avant de défier Botafogo et Seattle. Après la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, l'équipe peut-elle viser le quadruplé ?