Naples ne compte pas s'arrêter à De Bruyne et cible un autre joueur de Manchester City

Arrivé à Naples, Kevin De Bruyne s'apprête à évoluer avec Romelu Lukaku. Un autre joueur de Manchester City pourrait bientôt les rejoindre.

Kevin De Bruyne a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en s’engageant avec Naples. Le milieu de terrain a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire.

Il y retrouvera Romelu Lukaku, comme en équipe nationale. Et selon toute vraisemblance, un autre ancien coéquipier de Manchester City pourrait bientôt les rejoindre.

D’après les médias anglais, Naples souhaiterait réunir De Bruyne et Jack Grealish. L’ailier est de plus en plus mis de côté à City et n’a même pas été retenu pour la Coupe du monde des clubs.

Tout indique qu’il va partir. Son ambition est de participer à la prochaine Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Manchester City réclamerait un peu plus de 50 millions d’euros pour le transférer, une somme que les Italiens seraient prêts à payer. Grealish devra toutefois accepter de baisser son salaire qui s’élève actuellement à 270 000 euros par semaine.