De Beveren à la Liga... et bientôt la Premier League ? Ce buteur affole le marché

En deux ans, Thierno Barry est passé de l’anonymat à la lumière des projecteurs. L’attaquant français, aujourd’hui à Villarreal, suscite l’intérêt grandissant d’Everton. Un parcours express, construit à force de buts et de choix audacieux.

Tout a vraiment commencé en 2022, en Belgique. Alors inconnu, il rejoint gratuitement le SK Beveren depuis Sochaux. En Challenger Pro League, il explose : 20 buts en 33 matchs, des stats qui parlent d’elles-mêmes. Il attire les regards, notamment en Suisse.

C’est donc le FC Bâle qui flaire le bon coup et l’enrôle. L’expérience helvète est brève mais marquante, car Barry enchaîne vite avec un transfert à Villarreal. En Liga, il réussit une première saison solide avec 11 buts.

Everton voit en lui un profil rare d'après TimesSport, capable de faire mal dans les petits espaces comme en profondeur. Sa clause libératoire est fixée à 34 millions de livres sterling, soit un peu plus de 40 millions d’euros.

🚨🇫🇷 Everton are ready to intensify their interest in Thierno Barry (22) from Villarreal. 🔵⚡️



The striker has a £34m release clause but it's likely Everton will try to bring that fee down, reports @TimesSport. pic.twitter.com/FXtvVOoSOH