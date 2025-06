🎥 Un jour en Pro League ? L'innovation de la FIFA qui concerne les arbitres...et les téléspectateurs

La Coupe du Monde des clubs est l'occasion de tester de nouvelles innovations pour le football. Comme celle de placer une caméra sur l'arbitre.

Ces dernières années, des efforts ont été faits pour rendre les décisions arbitrales plus transparentes. Sonorisation de certains échanges avec le VAR ou avec les joueurs dans quelques compétitions, volonté de voir l'homme en noir à terme expliquer les décisions importantes sur l'écran géant : la communication du corps arbitral est une question de plus en plus débattue.

Car jusqu'ici, il faut bien admettre qu'il est parfois bien difficile de se mettre à la place d'un arbitre, seul acteur d'une rencontre à ne pas venir s'expliquer publiquement au coup de sifflet final.

Une bodycam embarquée

Pour mieux comprendre les décisions arbitrales, un dispositif a une nouvelle fois été testé par la FIFA à la Coupe du Monde des clubs. Comme cela avait déjà été le cas dans le tournoi, l'arbitre est équipé d'une caméra.

Les images (forcément saccadées en pleine course) permettent de voir l'angle de vue de l'arbitre au moment des phases les plus contestées et comprendre les éléments qui apparaissent - ou non - dans son champ de vision.

Así se ve desde la CÁMARA CORPORAL que lleva el árbitro en Inter Miami-Al Ahly.



Una locura. 🤯📹

pic.twitter.com/5zPYAD0Riq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2025

Lors de la rencontre entre l'Inter Miami et Al Ahly, les téléspectateurs ont ainsi eu un aperçu des images que pouvait leur apporter cette technologie. Un vrai apport à notre sport ? On laissera à chacun le soin de répondre à cette question.