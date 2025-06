OFFICIEL : L'Italie tourne la page et mise sur un coach au caractère bien trempé

Luciano Spalletti n’aura pas tenu deux ans. Après la gifle reçue en Norvège 3-0, l’Italie a décidé de tourner la page. Trop de doutes, pas assez de résultats. Le sélectionneur paie cash cette entrée ratée vers le Mondial 2026.

C’est finalement Gennaro Gattuso qui prend les commandes de la Nazionale. Une surprise pour beaucoup, tant son nom ne figurait pas parmi les favoris.

Gennaro Gattuso is the new First Team Head Coach 🇮🇹

Welcome back, Rino 👊#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/H6oQZWJcca