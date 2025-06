Un espoir du Club de Bruges tenté par l'Union ? La direction réagit

L'Union Saint-Gilloise s'intéresse à Lynnt Audoor, jeune milieu sous contrat avec le Club Bruges jusqu'en 2026.

L’Union Saint-Gilloise suit de près Lynnt Audoor, le milieu du Club NXT sous contrat jusqu’en 2026. Le joueur formé à l'académie pourrait tenter sa chance ailleurs, ce qui n’étonne pas vraiment la direction du Club de Bruges.

Guilian Preud’homme, CEO du Club NXT, garde la tête froide. "Ce n’est pas la première fois qu’un club tente de séduire un joueur chez nous", confie-t-il à Het Laatste Nieuws. Et il rappelle que Bruges fait parfois pareil.

Même si la formation reste un pilier du projet, tout le monde ne franchira pas l’étape de l’équipe première. "Penser que 100 % des joueurs de NXT y arriveront, c’est une utopie", admet Preud’homme. Le Club en a conscience : certains prendront une autre direction.

Sur la possibilité de voir Audoor rejoindre un concurrent direct, le discours est plus nuancé. "De préférence non", lâche Preud’homme, sans fermer totalement la porte. L’Union dans ce cas reste un scénario sensible.

Reste à savoir ce que décidera le joueur. À 21 ans, il pourrait privilégier un projet où le temps de jeu est plus assuré. Et l’Union semble prête à lui offrir cette chance.