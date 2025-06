Une victoire 10-0 avant un gros test pour Kompany : "Même sans être entraîneur du Bayern, j'aurais assisté à ce match"

Vincent Kompany est un entraîneur heureux après la victoire 10-0 du Bayern Munich. Il se montre satisfait du sérieux montré par ses hommes.

Le Bayern Munich n'a pas fait dans la dentelle hier soir : pour ses débuts en Coupe du Monde des clubs face aux amateurs d'Auckland, l'équipe n'a pas tremblé, s'imposant sur le score de 10-0.

Avec 31 tirs à 1, la domination a été conforme à ce que l'on pouvait attendre : "Job done. On a fait un match sérieux. On a fait ce qu'il fallait faire. La différence de buts sera peut-être importante dans le groupe, donc gagner par dix buts d'écart était important. Quand l'adversaire reste devant son but, marquer dix buts n'est pas évident".

Un message fort à Benfica et Boca Juniors

Même la deuxième mi-temps a apporté son lot de points positifs : "Le moment fort pour moi a été le retour de Jamal Musiala (auteur d'un triplé). C'est une bonne base pour la suite du tournoi", se réjouit Kompany au micro de DAZN.

De quoi parfaitement entrer dans le tournoi : "Le prochain match contre Boca Juniors sera le moment fort de la phase de groupes. Un club européen traditionnel contre un club sud-américain traditionnel. Même si je n'étais pas entraîneur du Bayern, j'aurais assisté à ce match. Ce sera une rencontre spéciale".

Vince The Prince a aussi été interrogé sur Kingsley Coman, cité sur le départ et auteur d'un doublé hier : "C'est un sujet auquel je ne pense pas pour le moment. On parle de ses qualités et il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui marque des buts importants. Aujourd'hui, tous les joueurs offensifs ont fait un bon match. S'il reste en forme, nous aurons un ailier de premier plan".