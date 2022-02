Thomas Meunier: "A Dortmund, on est très loin du bling-bling parisien"

Thomas Meunier était vivement critiqué pour ses sorties médiatiques à la fin de son aventure au Paris Saint-Germain.

Arrivé dans le club de la Rurh durant l'été 2020, soit à la fin de son contrat avec le PSG, Thomas Meunier s'est rapidement imposé dans le onze de base, et ce malgré quelques petits pépins physiques. Habitué aux sorties médiatiques qui font parler, Thomas Meunier était vivement critiqué lors de son départ de la capitale. Dans une interview accordée à l'Equipe, le joueur de 30 ans s'est exprimé sur la différence de mentalité entre les deux derniers clubs pour lesquels il a évolué. "À Dortmund, la mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling parisien. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière. Ici on ne considère pas les gens comme des consommateurs."