Nike a décidé de lâcher Mason Greenwood

Le 30 janvier, l'Anglais avait été arrêté et placé en garde à vue pour des chefs d'accusation de viol et agression. Le 2 février, le jeune attaquant (20 ans) de Manchester United a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.

Alors qu'il est suspendu jusqu'à nouvel ordre d'entraînement et de compétition par Manchester United, Mason Greenwood vient d'être lâché par son équipementier. En effet, Nike a annoncé qu'il cesse sa collaboration avec le joueur. "Mason Greenwood n'est plus un athlète Nike", a ainsi indiqué la marque.

