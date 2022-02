Un coach de Ligue 1 s'emporte: "On ne critique pas Messi"

Le cas Lionel Messi fait beaucoup parler dans l'Hexagone.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison) reçoit de nombreuses critiques en raison de ses performances décevantes. Avant de défier le vice-champion de France en titre samedi en Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a pris la défense de l'international argentin.

"Vous parlez à un inconditionnel. Moi Messi, on ne touche pas ! Je vous donne mon avis hein, je ne critiquerai jamais Messi. J’adore le joueur, on ne le touche pas ! Toutes les critiques envers Messi sont très dures. Ce n'est plus le Messi du Barça. Ça n'a jamais été quelqu'un qui court dans tous les sens. C'est le Messi que j'aime. (...) Il faut respecter sa carrière. Il a son âge, mais il est encore très très bon. Vous voyez ce que vous avez envie de voir. Ce n'est plus quelqu'un qui a le coup de rein, capable de marquer 50 buts par saison mais c'est Messi, on ne touche pas à Messi ! On ne critique pas Messi", a insisté l'ancien coach du PSG en conférence de presse ce jeudi.