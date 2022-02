Dylan Bronn satisfait : "On ne lâchera rien"

A la lutte pour le maintien, Metz a accroché le point du nul à Lille (0-0), ce vendredi, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Un partage satisfaisant pour le défenseur central de Metz Dylan Bronn (26 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"On va dire qu’on est satisfait parce que c’est une belle équipe de Lille. On savait qu’on allait avoir des difficultés, on a répondu présent défensivement. On essaie de grapiller point par point pour accrocher le maintien. On ne lâchera rien", a expliqué l'international tunisien pour Prime Vidéo.

Metz est provisoirement remonté à la 18e place, synonyme de barrages.