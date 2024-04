🎥 La dispute entre Kanga et Yeboah fait parler : "Ca résume l'instabilité au sein du Standard"

Le Standard a signé un nouveau partage lors de la réception de STVV. Mais le cirque entre Kanga et Yeboah a attiré les regards.

Le Standard a une nouvelle fois partagé en Europe Playoffs après avoir effectué un retour dans la rencontre face à STVV (1-1). Un cinquième partage de rang pour des Rouches toujours en quête de victoire dans ces PO2.

Cependant, outre la prestation des joueurs, c'est le cirque entre Wilfried Kanga et Kelvin Yeboah qui a attiré les regards des téléspectateurs et des supporters présents dans le stade.

Dans une séquence filmée par les caméras, on voit les deux joueurs se disputer pour savoir qui devait tirer un penalty... finalement annulé par le VAR.

Une phase qui symbolise "l'instabilité" du Standard

"La fin de match face à Saint-Trond, avec Kanga et Yeboah qui se disputent le droit de convertir un penalty finalement pas accordé par l’arbitre Boterberg après intervention du VAR, résume tout, à commencer par l’instabilité et le manque de clarté qui règnent au sein du club liégeois", a critiqué Philippe Albert dans les colonnes du journal Le Soir.

"Une telle phase ne peut jamais arriver, dès l’instant où les deux protagonistes savent qu’en la matière, une hiérarchie, qui doit être respectée, a été définie."

L'ancien joueur est formel : "Cet épisode n’a rien de rassurant pour la suite des événements parce qu’il s’assimile, à mes yeux, à un manque de respect vis-à-vis de tout le monde".