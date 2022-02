José Fonte en colère : "C'est l'arbitre qui cause les tensions"

Lille a concédé le nul contre Metz (0-0), ce vendredi, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Un mauvais résultat pour Lille. D'ailleurs, le défenseur central des Dogues José Fonte (38 ans, 25 matchs en L1 cette saison) n'a pas hésité à piquer l'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy.

"C'est l'arbitre qui cause les tensions. Ce n'est que lui. C'est normal d'avoir de l'engagement ou des tacles dans un match. Après, si on ne laisse pas jouer au foot, qu'on siffle à chaque fois, on ne jouera pas. Si on ne nous laisse pas mettre des tacles intenses ou des tacles simples, on ne jouera jamais. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas du tout content de l'arbitrage. Après, on n'a pas fait un bon match, c'est clair", a expliqué le Portugais pour Prime Vidéo.