🎥 Manchester United renverse Leeds et s'impose au bout d'un match fou

Victoire pour les Red Devils, au bout du suspens.

Match de haute volée ce dimanche à Elland Road entre Leeds et Manchester United. Les hommes de Ralf Rangnick ont remporté une victoire cruciale dans la course à la Ligue des Champions (2-4).

Harry Maguire extrêmement critiqué ces dernières semaines pour ses mauvaises prestations, mettait United sur du velours. Le capitaine des Red Devils reprenait victorieusement un corner de la tête (34e).

Bruno Fernandes, déjà buteur face à Brighton en semaine, récidivait et donnait une avance confortable à ManU juste avant la mi-temps. Une belle montée de Lindelof permettait à Sancho de servir le Portugais (45e + 5).

Mais Leeds avait totalement relancer le match : Rodrigo Moreno et Raphinha faisaient trembler deux fois les cages de De Gea en moins de deux minutes (53e et 54e).

Mais ManU faisait preuve de caractère, et arrachaient la victoire via Fred et le jeune Elanga (70e et 88e).

Les Red Devils s'accrochent à la 4e place, et sont à 4 points de Chelsea. Mauvaise opération pour Leeds, qui ne cesse de décevoir cette saison et qui pointe à la 15e place.