Pourtant en supériorité numérique, le Standard chute face à La Gantoise

Ce dimanche, le Standard de Liège accueillait La Gantoise lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Malgré le huis clos, les supporters liégeois mécontents, présents avant le coup d'envoi pour exprimer leur mécontentement, étaient toujours là durant la rencontre pour encourager leur équipe.

Luka Elsner devait se passer des services de Laifis, Amallah et Emond ce week-end pour la réception de La Gantoise. Cimirot, Pavlovic, Tapsoba et Dragus étaient alignés d'entrée de jeu côté liégeois. Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck était privé de Samoise, suspendu.

Sous l'oeil attentif d'une centaine de supporters amassés dans l'un des virages de Sclessin, le round d'observation durera une vingtaine de minutes hormis un tir cadré de Calut (14e). La Gantoise pensera avoir fait le plus dur en ouvrant le score via Tissoudali (24e), mais celui-ci sera annulé pour cause de hors jeu. Trop brouillons, les Gantois ne parviendront pas à se montrer véritablement dangereux tout comme le Standard qui se contentera de jouer la contre-attaque durant cette première période pauvre en occasions. Toutefois, Gand sera réduit à dix suite à l'exclusion d'Odjidja après que celui-ci ait marché involontairement sur la cheville de Tapsoba avant la pause.

🟥 | Vadis Odjidja est exclu suite à une intervention du VAR ! 🧐 #STAGNT pic.twitter.com/r8dXpWndwp — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 27, 2022

© photonews

Insatisfait de son équipe, Hein Vanhaezebrouck fera trois changements au retour des vestiaires. Le début de la seconde période sera toujours aussi peu rythmé et pénible à regarder. Peu avant l'heure de jeu, Dragus aura l'occasion d'ouvrir le score, mais son tir sera trop croisé (57e). Pourtant réduite à dix, La Gantoise pensera à nouveau ouvrir le score, mais le but de Torunarigha sera annulé par le VAR (72e). Quelques minutes plus tard, Bodart effectuera un arrêt décisif sur un tir de Ngadeu (80e). Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, Hjulsager décochera une frappe puissante mal captée par Bodart qui lâchera le ballon et qui verra Tissoudali le reprendre de la tête et faire trembler les filets (88e), 0-1. Le score ne bougera plus.

Le Standard chute à nouveau et se trouve au fond du trou. Les Rouches restent à la 14ème place avec 29 points tandis que les Buffalos se hissent à la 5ème place avec 49 unités.