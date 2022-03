Merveille Bokadi : "On ne va pas baisser la tête"

Ce dimanche, le Standard de Liège s'est incliné à domicile face à La Gantoise (0-1) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Pourtant aidés par le VAR (deux buts gantois annulés), les Rouches ont chuté malgré leur supériorité numérique.

Le Standard de Liège a chuté contre La Gantoise ce dimanche et a ainsi concédé une treizième défaite cette saison. En fin de rencontre, Arnaud Bodart a commis une erreur en relâchant le ballon sur une frappe de Hjulsager permettant ainsi à Tissoudali de surgir et d'envoyer de la tête le ballon au fond des filets. "C’est triste mais il nous a tellement sauvés cette saison. Cela peut arriver, mais on reste tous ensemble. On voulait vraiment faire quelque chose et gagner ce match. On a tout donné et on ne va pas baisser la tête, on ne peut pas le faire malgré une bonne partie", a confié Merveille Bokadi à l'issue de la rencontre.

Luka Elsner est sur la sellette après cette nouvelle déroute, mais le technicien franco-slovène peut compter sur le soutien de ses troupes. "On est tous ensemble derrière lui et on ne va pas le laisser comme ça. À l’entraînement, lui et son staff font tout pour nous et se donnent pour nous mettre dans de bonnes conditions. Toutefois sur le terrain, ça ne se passe pas comme on le veut", a souligné l'international congolais.

Mercredi, le matricule 16 ne jouera son maintien D1A face au Beerschot. "C’est un match capital. On joue le maintien et ce n’est pas le moment de lâcher. Il faut sauver le Standard", a conclu Merveille Bope Bokadi.