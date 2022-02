Luka Elsner : "Arnaud Bodart n'a pas fait son travail correctement depuis deux matchs, c'est la réalité"

Ce dimanche, le Standard de Liège s'est de nouveau incliné en championnat. Les Rouches, pourtant en supériorité numérique, ont perdu durant les arrêts de jeu contre La Gantoise lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège, pourtant en supériorité numérique pendant une mi-temps suite à l'exclusion d'Odjidja avant la pause, a chuté contre La Gantoise en fin de rencontre. Les Buffalos ont profité d'une erreur de Bodart pour inscrire le but de la victoire. Le capitaine rouche a récidivé après avoir loupé une sortie à Ostende le week-end dernier.

"Un partage aurait été une mini-récompense par rapport au mental affiché"

"Nous étions bien en place et possédions une bonne énergie. Nous avons livré une très bonne première période qui s'est transformée en rencontre piège après la pause", a confié Luka Elsner à l'issue de la rencontre. "Nous ne sommes pas parvenus à trouver le moyen de parvenir devant la surface de réparation adverse. Renaud Emond n'était pas là, et ça s'est vu. Mais, nous nous dirigions vers un match nul et un point aurait été intéressant. Cela aurait été une mini-récompense par rapport au mental affiché. Puis cette erreur vient détruire tout cela. Arnaud Bodart n'a pas fait son travail correctement depuis deux matchs, c'est la réalité. Et ça coûte cher. Il en prend la responsabilité, c'est sûr. Cette défaite est plus dure à encaisser que celle d'Ostende car nous avons de gros regrets", a lâché le technicien franco-slovène.