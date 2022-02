Vanhaezebrouck fustige le VAR : "Tu ne peux pas faire deux erreurs sur cinq décisions quand tu as les images"

C'est avec une voix rauque et un mélange de colère et de fierté que Hein Vanhaezebrouck s'est adressé à la presse dimanche soir. Beaucoup de ses émotions ont été causées par les décisions arbitrales. Un carton rouge et deux buts refusés après vérification du VAR.

Le coach de Gand est revenu sur le carton rouge pour Vadis Odjidja. "Je pensais que la faute sur Hanche-Olsen était aussi un carton rouge, d'ailleurs", a poursuivi le T1 des Buffalos. "Quand on voit les décisions que le VAR prend parfois... Et puis ça prend aussi trois minutes par phase. Ecoutez, vous ne pouvez pas faire deux erreurs sur cinq décisions quand vous avez les images. Je comprends que c'est difficile pour l'arbitre sur le terrain, mais le VAR peut regarder un replay plusieurs fois sous différents angles", a souligné l'ancien coach de Courtrai. Hein Vanhaezebrouck a toutefois quitté Sclessin avec trois points. "Vous jouez plus d'une mi-temps à dix et voyez trois buts refusés, mais vous gagnez quand même à la fin. Mes joueurs le méritaient après ce match. Nous avons fait preuve de caractère et de qualité."