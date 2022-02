Luka Elsner évoque son avenir : "La relation n'est pas brisée"

Déjà sur la sellette depuis quelques semaines, le technicien franco-slovène a vu le Standard de Liège s'incliner une nouvelle fois. Les Rouches ont chuté à domicile contre La Gantoise ce dimanche soir (0-1) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner sera-t-il encore sur le banc du Standard de Liège la semaine prochaine lors de la réception du Beerschot ? "Aucun ultimatum n'a été posé, et je ne suis pas maître de la situation. Avec la réponse des joueurs ce dimanche et l'envie affichée, la relation n'est pas brisée", a confié l'entraîneur principal des Rouches avant d'évoquer le match suivant. "Une rencontre importante arrive ce mercredi, et nous devons absolument la remporter. Je continue d'exercer mon travail avec la même hargne et la même volonté. Il vaut mieux arrêter de parler de cette situation jusqu'au moment où une conclusion fera son apparition car ma réponse restera similaire", a souligné le technicien franco-slovène.

"Il y aura une pression négative à assumer"

Les Rouches seront "punis" avant leur match de la peur contre le Beerschot. "Il y aura une pression négative à assumer et il faudra remporter ce match par n'importe quel moyen. Nous arrivons quasiment à la limite. C'est pour cela que nous allons nous préparer au maximum et les joueurs resteront à l'Académie jusque mercredi. Une mise au vert un brin plus longue, mais déjà prévue", a conclu Elsner.