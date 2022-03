Arsenal se défait de Watford et entre dans le top 4

Victoire importante pour les Gunners en vue du sprint pour la Ligue des Champions.

En déplacement à Watford, Arsenal se devait de l'emporter afin de mettre la pression et même de dépasser provisoirement Manchester United, qui se déplace à Manchester City dans un petit peu moins d'une heure. Les Gunners entament parfaitement la partie, avec l'ouverture du score de Martin Odegaard après cinq minutes de jeu. Mais les Hornets répondent magistralement quelques minutes plus tard, via Cucho Hernandez. Arsenal reprend sa marche en avant, et reprend l'avantage à la demi-heure via Buyako Saka, sur une passe décisive d'Alexandre Lacazette. En seconde période, Arsenal fait le break via Martinelli, sur une nouvelle passe décisive d'Alexandre Lacazette, qui délivre sa septième passe décisive sur les neuf derniers matches. La réduction du score de Moussa Sissoko en fin de rencontre n'y changera rien, et Arsenal prend provisoirement la quatrième place à Manchester United.