Javier Pastore fait son mea culpa : "Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais fait cela"

L'Argentin avait reçu un carton rouge, dimanche, après avoir insulté l'arbitre alors qu'il était sur le banc contre le Barça (1-2).

Pourtant sur le banc, Javier Pastore avait été été exclu après avoir insulté l'arbitre à la 88e minute du match entre Elche et le Barça (1-2). Le milieu de trrain, qui risque une lourde suspension pour avoir notamment traité l'arbitre de "fils de p***", a présenté ses excuses ce mercredi via un message posté sur son compte Twitter.

"Je tiens à exprimer mes excuses les plus sincères pour ma réaction dimanche lors du match contre le FC Barcelone. C'était le résultat de la tension qui entoure un match comme celui-là, au cours duquel l'équipe a tout fait pour remporter une victoire qui s'est échappée dans les derniers instants. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais fait cela, et je souhaite profiter de cet espace pour présenter publiquement mes excuses à mes coéquipiers, au staff technique, au club et au corps arbitral, que j'ai toujours respecté, et je continuerai de le faire. Et aussi à vous, ''franjiverdes'', mes excuses pour ne pas pouvoir aider sur le terrain lors des prochains matches."