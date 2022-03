Un ancien joueur du Barça critique le jeu de Sampaoli

Les préceptes du coach argentin peuvent en effet parfois laisser un peu perplexe...C'est le cas de Jérémy Mathieu.

Pour les colonnes de La Provence, Jérémy Mathieu (38 ans) a d'abord expliqué les raisons de son transfert avorté à l'OM en 2017. "Tout le monde savait que je voulais partir. Rudi Garcia me voulait, je voulais venir aussi, je serais venu les yeux fermés. Mais on m’a dit que c’était Zubizarreta qui n’avait pas voulu. C’est lui qui m’avait recruté à Barcelone et il savait que j’avais un petit problème au tendon d’Achille ; mais j’allais mieux ! On l’a d’ailleurs bien vu avec mes saisons ensuite au Sporting."

L'ancien défenseur du FC Barcelone et du FC Valence s'est ensuite exprimé sur la forme actuelle de son club de coeur, coaché par Jorge Sampaoli. "Je suis un peu comme tout le monde, j’ai du mal à comprendre le coach et ses choix, ça part un peu dans tous les sens. Mais j’espère qu’il arrivera à qualifier l’équipe pour la Ligue des Champions. L’OM est un grand club français qui mérite d’être en C1", a déclaré celui qui évolue désormais à Luynes, en Régional 2.