Le LOSC craque contre Chelsea, la Juventus s'incline et prend la porte face à Villarreal !

Deux défaites à domicile en Ligue des Champions ce mercredi, et pas de retournement de situation.

Le LOSC y croyait ce mercredi, mais n'aura pas tenu bon après avoir pourtant ouvert le score face à Chelsea. Les Dogues se donnaient à fond en première période, posant bien leur organisation et leur pressing et parvenant de temps à autre à aller porter le danger dans le rectangle londonien ; une main de Jorginho finira par permettre à Burak Yilmaz (37e) de faire 1-0 sur penalty. Malheureusement pour les Français, ce Chelsea ne lâche rien, malgré sa situation compliquée en coulisses : Christian Pulisic marquait au meilleur moment (45e+3).

La seconde période était plus enlevée encore côté lillois : Burak Yilmaz passait tout près du 2-1 et de relancer la rencontre (rappelons qu'il fallait que le LOSC prenne deux buts d'écart pour arracher les prolongations), avant que Xeka frappe même le poteau (64). Coup du sort : la sortie de Sven Botman, un peu plus tôt, finirait par peser lourd dans la défense réorganisée de Jocelyn Gourvennec ... qui a fait le choix étrange de faire monter Amadou Onana, notre capitaine des Espoirs, en défense centrale. C'est cependant Timothy Weah qui oublie César Azpilicueta sur un centre, et laisse l'Espagnol tuer le match (1-2). Le champion d'Europe en titre se qualifie au final sans peine.

Le naufrage de la Juventus

Du côté de Turin, la catastrophe sera totale pour la Juventus, pourtant en confiance après son partage (1-1) à Villarreal. Le Sous-Marin Jaune viendra totalement torpiller la Vieille Dame : alors que le score restait vierge et qu'on pensait se diriger vers les prolongations, un penalty de Moreno à la 78e ouvre les vannes.

Torres double la mise (85e), avant qu'un troisième but signé Arnaut Danjuma, encore sur penalty, achève la Juve, humiliée et éliminée (90e+2, 0-3).