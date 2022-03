Unai Emery, l'homme qui veut enfin réussir en Ligue des Champions

L'entraîneur espagnol veut décoller l'étiquette "Europa League" collée dans son dos.

Unai Emery est un coach connu et reconnu qui a déjà remporté des titres, surtout sur le plan européen : 4 Europa League remportée. Il y a en effet les trois titres de suite avec Séville (2014, 2015 et 2016) avant de retrouver cette victoire lors de la saison dernière avec Villarreal.

Cette année, il n’y aura pas de victoire dans cette compétition pour lui : il dispute en effet ce mercredi soir un huitième de finale retour de la Ligue des Champions avec le Sous-Marin jaune. Et malgré son passé glorieux sur le plan continental, il a bien besoin d’une qualification contre la Juventus (1-1 lors du match aller).

En effet, la C1 n’est pas vraiment l’amie d’Emery. Ce n’est un secret pour personne : il était sur le banc du PSG lors de la fameuse Remontada au FC Barcelone. La saison suivante, toujours à la tête du PSG, il est éliminé par le Real Madrid.

La suite, c’est une longue traversée du désert à la tête d’Arsenal avant de retrouver en Villarreal un club qui lui va comme un gant, et donc une victoire en Europa League, son jardin. Mais ce soir, il a l’occasion de frapper un grand coup dans la plus belle Coupe d’Europe. Il faudra tenir le choc sur la pelouse de la Juventus , et ce n’est pas impossible.